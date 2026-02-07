Світло буде 4 – 5 годин на день: Марцінків розповів про ситуацію на Івано-Франківщині
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що світло подаватиметься лише 4-5 годин на день через атаки на енергетичну інфраструктуру.
- Марцінків також попередив про можливі перебої з водопостачанням, які можуть створити незручності.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що світла може бути всього 4 – 5 годин на день. Така ситуація зберігатиметься кілька днів.
Росія цілеспрямовано атакувала енергетичну інфраструктуру на заході України. Про це розповів Руслан Марцінків в ефірі Київ24.
Які відключення світла слід очікували через обстріли?
За новими графіками світло є лише 4 – 5 годин на день. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що кращою ситуація найближчими днями не стане.
Якби не ППО, могло було ще гірше, додав він. Ворог цілив по підстанціях і Бурштинській ТЕС.
Марцінків попередив, що можуть бути перебої з водопостачанням. Вода може зникати тимчасово, що створить незручності.
Які наслідки масованої атаки по Івано-Франківщині?
Внаслідок обстрілів в Івано-Франківській області попередньо ніхто не постраждав. Відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.
Застосовано 4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергетиці.