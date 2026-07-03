Масований обстріл Києва: аналітик пояснив, яку мету переслідував Путін

Росія продовжує нарощувати масовані удари по українських містах, а атака на Київ 2 липня 2026 року стала черговим свідченням того, що Кремль не планує завершувати війну. Водночас такими обстрілами Москва намагається чинити тиск не лише на Україну, а й на її західних партнерів.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що останнім часом масовані обстріли стали фактично буденністю, адже Росія щодня атакує десятки українських населених пунктів керованими авіабомбами та іншими засобами ураження. Київ, зазначив він, не є винятком, оскільки Кремль завдає ударів усюди, куди може дістати.

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Чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України

Валерій Клочок вважає, що нинішня атака була адресована не лише Україні. На його думку, Росія таким чином намагається чинити тиск на західні держави, адже під час обстрілу були пошкоджені будівлі, де розміщуються дипломатичні представництва.

"Це тиск на наших західних партнерів і на нас, щоб примусити Україну піти на поступки у переговорах", – наголосив Клочок.

Важливо! Російська армія завдала масштабного комбінованого удару по Києву, пошкодивши близько 20 житлових будинків, готель та будівлю підстанції швидкої допомоги. Станом на вечір відомо про 25 загиблих та 100 постраждалих громадян, рятувальні роботи тривають.

Він додав, що водночас Україна продовжує завдавати ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі, тоді як Росія відповідає атаками по цивільних містах.

Аналітик про причини масованих атак Росії по Україні: відео

Масований обстріл також пов'язаний із внутрішньополітичними процесами в Росії. Кремль прагне показати російському суспільству, що війна триває за планом, а диктатор контролює ситуацію.

Володимир Путін не хоче продемонструвати, що він не досягає своїх цілей. Дедлайни зараз не важливі для Кремля, важливий сам факт підтримки війни,

– зазначив Валерій Клочок.

Водночас він припустив, що після завершення низки політичних кампаній, зокрема в Росії та США, можуть з'явитися передумови для активізації переговорного процесу. Однак зараз Росія робить ставку саме на силовий тиск і продовження бойових дій.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що через військові невдачі та острах внутрішнього хаосу очільник Кремля обрав шлях ракетного терору мирних українців. Аналітики попереджають про високу ймовірність подальшої ескалації бойових дій.