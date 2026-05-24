Не 2 хвилини: авіаексперт відповів, за скільки "Циркон" долітає до Києва

З'явилася інформація, що гіперзвукові крилаті ракети "Циркон", які застосовувала Росія, можуть долітати до Києва за 2 – 3 хвилини. Майже усі пункти запуску ракет "Бастіон" розташовані на території тимчасово окупованого Криму.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що насправді "Циркон" може долетіти з Криму до Києва за 6 – 10 хвилин. Якщо це запуск з Курської області, то ракета долетить за 4 – 6 хвилин.

"Близько 6 – 10 хвилин. Але питання в тому, що вони зазначали, і інше питання, що насправді мали. Це стосується і "Кинджалів". Розгортання цих засобів – це реальне попередження про загрозу. Курщина – це буде приблизно 4 – 6 хвилини", – сказав авіаексперт.

Виникає питання, чи не загрожує "Циркон" Заходу. За його словами, "Циркони" – це загроза для всієї України, не тільки для західних областей. Росіяни заявляли про дальність 1000 – 1500 кілометрів. Однак відповідно до ознак та досліджень уламків, навряд чи ракета працює на понад 600 кілометрів. Для західних регіонів також є загроза.

Характеристики ракет "Циркон" та "Онікс" / інфографіка 24 Каналу

Нагадаємо, що вночі 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Зокрема, окупанти застосували 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон". Райони пусків – тимчасово окупований Крим та Курська область.