Росія змінила тактику масованих ударів: Ігнат пояснив, що задумав ворог

Під час масованої атаки 30 липня Росія застосувала комбіновану тактику ударів, одночасно використавши балістичні та крилаті ракети по різних регіонах України. Такий підхід був ретельно спланований.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі "Еспресо".

Як змінилася тактика Росії?

Остання масована атака Росії хоч і не стала принципово новою за задумом, однак відрізнялася особливо ретельним плануванням. За його словами, окупанти комбінували різні типи озброєння, враховуючи їхню дальність польоту та можливості української системи протиповітряної оборони.

Атака не є чимось новим. Тут питання в тому, куди дістає балістика, куди дістають крилаті ракети. Ворог спланував удар таким чином, щоб завдати удару балістичними ракетами по кількох регіонах, а вже крилаті ракети полетіли в бік заходу нашої держави,

– пояснив Юрій Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, балістичними ракетами противник атакував Київщину, Кривий Ріг, Дніпропетровщину та низку інших регіонів. Натомість крилаті ракети були спрямовані на захід України, де внаслідок ударів зафіксували влучання, зокрема у житлову забудову.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона вкотре продемонструвала високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами, зокрема Х-101 та "Калібрами". Саме ці типи цілей вдалося масово перехопити під час нічної атаки.

Зазначимо, у ніч проти 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, застосувавши 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 ударні безпілотники різних типів. Основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина, однак під атакою також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.

За даними Повітряних сил, окупанти використали протикорабельні ракети "Циркон" і "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, крилаті ракети Х-101 і "Калібр", а також ударні дрони Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники-імітатори.

Українська ППО знищила або подавила 320 повітряних цілей – одну балістичну ракету, 54 крилаті ракети та 265 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних дронів на 20 локаціях.

Крім того, уламки збитих повітряних цілей впали ще на 13 локаціях, спричинивши пошкодження. У Повітряних силах зазначили, що інформація щодо ще восьми російських ракет наразі уточнюється.