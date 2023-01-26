У Києві та Дніпрі продовжують діяти екстрені відключення світла

Ситуація в українській енергетиці залишається вкрай складною. На Дніпропетровщині, Київщині та у місті Київ продовжують діяти екстрені відключення.

Як повідомили у ДТЕК, під час останньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі.

Важливо Вмикаємо режим електрозбереження: як правильно економити світло

Саме через це енергетики не можуть повернутись до стабілізаційних відключень.

Працюємо над покращенням ситуації,

– запевнили у ДТЕК.

У КМВА пояснили, що оскільки Київ входить до великої енергетичної системи країни, столиця не може повернутися до стабілізаційних відключень.

Як ракетна атака вплинула на відключення світла

26 січня окупанти вчергове завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив 55 ракет, 47 з яких вдалося знищити нашим силам ППО. На жаль, є й влучання. Ворог вже традиційно цілився в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

В Укренерго розповіли, що упродовж доби 26 січня енергетична інфраструктура України пережила тринадцятий ракетний удар та п'ятнадцяту атаку дронами. Зафіксували низку влучань. В енергосистемі зберігається значний дефіцит. Ліміти споживання довели до всіх областей.

Станом на 26 січня оголосили про екстрені вимкнення на території:

Київської області;

Дніпропетровської області;

Одеської області.

Жителів Одещини попередили, що екстрені вимкнення можуть тривати упродовж декількох днів. Щоб стабілізувати ситуацію, потрібен час.