Росія накопичила велику кількість дронів: Ігнат попередив про нову масштабну атаку

Росія накопичила значну кількість ударних дронів і може готувати нову хвилю атак по Україні. Удари можуть відбутися одразу з декількох напрямків.

Про це під час телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

До чого готується Росія?

Російські військові продовжують накопичувати ударні дрони для атак по Україні. За словами Юрія Ігната, зараз противник має велику кількість безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння.

Водночас уже триває атака дронами на Одещину, а небезпека зберігається і для інших регіонів.

Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу,

– сказав речник Повітряних сил.

Останнім часом Росія активно використовує саме звичайні ударні безпілотники, які здатні долати значні відстані. Через це дедалі частіше під атакою опиняються західні регіони України.

Ігнат наголосив, що українська ППО робить усе можливе для знищення ворожих цілей. За його словами, показник перехоплення звичайних "Шахедів" залишається дуже високим.

Це близькі результати до 90 – 100 відсотків, але, на жаль, є ці 10 відсотків,

– зазначив Ігнат.

Водночас повністю перекрити повітряний простір України неможливо через його велику площу. Для відбиття атак залучають винищувальну авіацію, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та інші складові системи ППО.

Речник також пояснив, що Росія робить все, аби ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

"Ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб застати зненацька нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів", – сказав він.

У серпні Росія особливо активно застосовувала реактивні безпілотники – їх було близько 2800. Для порівняння, у липні зафіксували близько 1500 таких дронів, а в червні – близько 350. Нині ж противник, імовірно, повернувся до масованішого використання звичайних "Шахедів", оскільки міг витратити значну частину запасів реактивних БпЛА під час попередніх атак.

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня Росія атакувала Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. Серед них були "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія".

Станом на 08:00 14 вересня сили ППО знищили або подавили 85 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.