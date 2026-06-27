Затишшя перед бурею: у Міноборони Естонії пояснили, чому Росія різко зменшила удари по Україні

Росія суттєво знизила кількість дронів та ракет під час останніх атак по Україні. Проте естонська розвідка закликає не втрачати пильність і вважає це накопиченням сил перед новим масованим ударом.

Про це повідомив очільник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, передає ERR.

Дивіться також Росія могла б атакувати Україну кожні три дні: в "Ахіллесі" пояснили, що зупиняє ворога

Що планує зробити Росія?

За даними естонського оборонного відомства, минулого тижня Росія застосувала близько 900 безпілотників і 12 ракет для ударів по Україні. Це, за підрахунками експертів, на 35% менше за кількістю дронів і на 84% менше за кількістю ракет порівняно з попередніми періодами.

Водночас фахівці вважають таку динаміку не ознакою зниження загрози, а навпаки – потенційним сигналом підготовки до нової хвилі масштабних атак. Герт Каю наголосив, що подібне "затишшя" часто передує різкому збільшенню інтенсивності обстрілів, коли Росія накопичує ракети та дрони для одночасного застосування великої кількості засобів повітряного нападу.

Окремо в Міноборони Естонії відзначили ефективність українських далекобійних ударів по території Росії. За словами Каю, такі операції змушують Кремль розставляти пріоритети серед власних об'єктів, оскільки систем ППО недостатньо для їх повного прикриття. У результаті російське керівництво змушене вирішувати, які об'єкти захищати в першу чергу, а які залишити без належного прикриття. Це створює додаткові ризики для інфраструктури всередині Росії та посилює тиск на її військову систему.

Нагадаємо, за інформацією ГУР України, російська армія накопичила близько 120 гіперзвукових ракет "Циркон" і планує збільшити їх виробництво ще приблизно на 30 одиниць у 2026 році. У розвідці зазначають, що ці ракети використовуються під час масованих ударів для подолання української ППО, оскільки їх надзвичайно складно перехопити.

Зазначимо, у ніч проти 27 червня Росія атакувала Україну 129 ударними дронами різних типів, запускаючи їх із кількох напрямків. Сили ППО збили або подавили 113 БпЛА, однак повністю відбити атаку не вдалося. Зафіксовано влучання 13 дронів у семи локаціях, ще на трьох – падіння уламків. До відбиття удару залучали авіацію, зенітні підрозділи, РЕБ і мобільні вогневі групи.