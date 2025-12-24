Є критичні руйнування: другий день поспіль Росія б'є по виробничих потужностях Укрнафти

Російська окупаційна армія 24 грудня вдруге за два дні атакувала виробничі об'єкти ПАТ "Укрнафта". На жаль, внаслідок ворожих атак є критичні руйнування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Читайте також Має 3 конкретні цілі: експерт розкрив, чого хоче добитися РФ масованими атаками

Які наслідки російських атак?

Сергій Корецький заявив, що загалом протягом останніх двох днів ворог застосував майже 100 "Шахедів" проти виробничих об'єктів Укрнафти.

Є критичні руйнування. Робота обладнання зупинена,

– написав голова правління "Нафтогазу".

За його словами, наразі рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків російських атак. Одразу після цього також почнуться відновлювальні роботи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Масований удар 23 грудня: що відомо?