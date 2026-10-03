Росія накопичує балістичні ракети для більш інтенсивних ударів по Україні, – ISW

Російські війська зменшили використання балістики, адже накопичують ракети для більш інтенсивних ударів по Україні у майбутньому. Тимчасово агресор змістив фокус на реактивні безпілотники.

Таке припущення висловили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Коли Росія знову може масовано застосувати балістику?

Як повідомили аналітики, російські війська активно використовують тимчасові труднощі України з перехопленням реактивних безпілотників типу "Шахед". Зараз ворог намагається максимально застосувати свою технологічну перевагу в цьому сегменті, поки триває нарощення виробництва українських засобів протидії.

За словами президента Володимира Зеленського, українські сили протиповітряної оборони зараз збивають близько 57% реактивних та від 85 до 90% звичайних БпЛА. Україна випробовує п'ять різних моделей дронів-перехоплювачів, а до кінця жовтня цього року планує виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей. Водночас інші чотири типи – на етапі випробувань.

"Зростання ефективності перехоплення Україною реактивних дронів у майбутньому зробить технологічну перевагу Росії менш дієвою", – вважають аналітики. Саме тому ворог поспішає скористатися моментом, запускаючи дедалі більше реактивних БпЛА замість балістики.

Ймовірно, російські війська тим часом накопичують балістичні та квазібалістичні ракети для проведення в майбутньому більш інтенсивних атак на великі відстані після того, як їхні реактивні дрони втратять свою нинішню перевагу,

– припускають в ISW.

Аналітики ISW наголошують, що противник може перейти до масованих ракетних ударів, щоб скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Експерти зазначають, що розширення виробництва засобів протидії реактивним "Шахедам" має стати "нагальним пріоритетом" для міжнародних партнерів України. Це завдання стоїть в одному ряду з подальшим постачанням ракет для Patriot та розгортанням нових антибалістичних систем.

До слова, у Києві можуть бути російські mesh-ретранслятори, які під час атак тимчасово забезпечують керування "Шахедами". У столиці може працювати від одного до трьох таких пристроїв.