Росія накопичує балістичні ракети для більш інтенсивних ударів по Україні, – ISW
Російські війська зменшили використання балістики, адже накопичують ракети для більш інтенсивних ударів по Україні у майбутньому. Тимчасово агресор змістив фокус на реактивні безпілотники.
Таке припущення висловили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Коли Росія знову може масовано застосувати балістику?
Як повідомили аналітики, російські війська активно використовують тимчасові труднощі України з перехопленням реактивних безпілотників типу "Шахед". Зараз ворог намагається максимально застосувати свою технологічну перевагу в цьому сегменті, поки триває нарощення виробництва українських засобів протидії.
За словами президента Володимира Зеленського, українські сили протиповітряної оборони зараз збивають близько 57% реактивних та від 85 до 90% звичайних БпЛА. Україна випробовує п'ять різних моделей дронів-перехоплювачів, а до кінця жовтня цього року планує виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей. Водночас інші чотири типи – на етапі випробувань.
"Зростання ефективності перехоплення Україною реактивних дронів у майбутньому зробить технологічну перевагу Росії менш дієвою", – вважають аналітики. Саме тому ворог поспішає скористатися моментом, запускаючи дедалі більше реактивних БпЛА замість балістики.
Ймовірно, російські війська тим часом накопичують балістичні та квазібалістичні ракети для проведення в майбутньому більш інтенсивних атак на великі відстані після того, як їхні реактивні дрони втратять свою нинішню перевагу,
– припускають в ISW.
Аналітики ISW наголошують, що противник може перейти до масованих ракетних ударів, щоб скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів до систем Patriot.
Експерти зазначають, що розширення виробництва засобів протидії реактивним "Шахедам" має стати "нагальним пріоритетом" для міжнародних партнерів України. Це завдання стоїть в одному ряду з подальшим постачанням ракет для Patriot та розгортанням нових антибалістичних систем.
До слова, у Києві можуть бути російські mesh-ретранслятори, які під час атак тимчасово забезпечують керування "Шахедами". У столиці може працювати від одного до трьох таких пристроїв.