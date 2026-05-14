Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники: є загроза пуску ракет

У ніч проти 14 травня російські війська підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. Упродовж дня також перебували у повітрі Ту-160.

Про це повідомляє низка моніторингових каналів. Повітряні сили ЗСУ ще не інформували про рух дальньої авіації ворога. Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про зліт ворожої стратегічної авіації 14 травня?

Ще вдень 13 травня було відомо, що Росія готується до нового обстрілу: Володимир Зеленський заявив, що після декількох хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет. За словами президента, у такий спосіб ворог прагне перевантажити систему ППО та завдати якомога більшої шкоди.

Удень низка моніторингових каналів повідомляли про передислокації різного штибу літаків Росії, як-от Ту-95 та Ту-160. А вночі 14 травня стало відомо, що росіяни знову підняли в небо свої бомбардувальники – і ті летять у бік пускових рубежів.

"Миколаївський Ваньок" вказує, що зафіксовано виліт щонайменше 4 бортів Ту-95МС з Оленьї. Якщо виліт бойовий:

У районі Енгельса літаки будуть близько 3 ранку, відповідно крилаті ракети за пусків звідти до нас долетять до 03:30 – 04:30.

за пусків звідти до нас долетять до 03:30 – 04:30. У районі Каспійського моря борти будуть між 4 та 5 ранку, тож за пусків звідти ракети можна очікувати між 5 та 6 годинами.

Як повідомляв радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, наразі складно сказати, які саме міста можуть зазнати ворожої атаки вночі. Не виключено, що однією з цілей знову стануть західні регіони. Імовірна також комбінована атака на центральну Україну чи на Захід.

Росія здійснила одну з найдовших атак: що відомо?

13 травня Росія здійснила одну з найдовших масованих атак на Україну з початку війни.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 08:00 по 18:30 ворог запустив по Україні 753 ударні безпілотники різних типів: "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера", "Італмас", імітатори типу "Пародія".

З урахуванням нічної атаки, під час якої противник атакував 139-ма дронами, загалом за добу по Україні вдарили 892 безпілотниками.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, у Франківську, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

Відомо також, що цього разу росіяни використали нову тактику: безпілотники рухалися уздовж кордону з Білоруссю на відстані 5 – 10 кілометрів. Вони летіли буквально один за одним й одразу у великій кількості.

У такий спосіб противник намагався перевантажити українську ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід.