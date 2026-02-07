Можуть бути значні перебої зі світлом, – мер Івано-Франківська закликав людей запастися водою

Чергова масована атака Росії на Україну 7 лютого значно ускладнила ситуацію в енергосистемі. Через це значні перебої зі світлом можуть бути й на Прикарпатті.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

До теми Росія масовано атакує об'єкти енергосистеми: у більшості регіонів ввели аварійні відключення

Що відомо про ситуацію зі світлом на Івано-Франківщині?

Через суттєве погіршення ситуації в енергосистемі Україні вранці 7 лютого оновилися графіки відключень світла для мешканців Прикарпаття. Так, світло вимикатимуть по три рази на добу.

Зі свого боку мер Івано-Франківська зазначив, що можливі значні перебої з елетроенергією.

Атака ворога по енергетиці триває! На всяк випадок запасіться водою!,

– закликав він.

Зазначимо, що через російський масований обстріл у більшості регіонів України ввели аварійні відключення. Подекуди, зокрема у Києві, застосовують екстрені вимкнення.

Які області були під ударом ворога 7 лютого?