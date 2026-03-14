Більшість цілей атакували одну область: Ігнат назвав основний напрямок масованого удару

Ворог здійснив масовану атаку на Україну у ніч на 14 березня. Відомо, що головною ціллю окупантів стала столиця та Київська область.

Ворог щоденно здійснює атаки на Україну, але масовані бувають майже щотижня. Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Що було ціллю під час масованої атаки на Україну 14 березня?

Під час нічної масованої атаки Росія застосувала близько 500 засобів повітряного нападу. За словами Ігната, ворог використовував літаки, кораблі та ударні безпілотники.

Для перехоплення балістичних ракет працювали системи протиповітряної оборони Patriot, завдяки чому вдалося знищити більшу частину таких цілей. Також українська ППО збила 100% крилатих ракет. Більшість запущених дронів також не досягли своїх цілей.

Основним напрямком удару були Київ і Київська область, де, на жаль, є загиблі та поранені. У Повітряних силах наголосили, що російська армія продовжує атаки, намагаючись уражати об'єкти критичної інфраструктури та тероризувати мирне населення.

Масована атака на Україну 14 березня: останні новини