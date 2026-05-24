Логіку знайти важко: авіаексперт припустив, які були головні цілі атаки по Києву

Росія уночі 24 травня здійснила потужну атаку на Україну, завдавши найбільше ударів по Києву. Ворог застосував 600 БпЛА та 90 ракет різних типів, влучивши у цивільні об'єкти.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом розбирався, яку ціль міг переслідувати ворог, завдавши таких потужних ударів. Також він оцінив роботу українських систем ППО та РЕБ.

Росія використала свої запаси ракет для атаки 24 травня

Криволап зауважив, що його найбільше здивувало те, що росіяни вирішили використати залишки того, що в них є разм з "Орешником".

"Не зрозуміло, чи росіяни хотіли влучити по Білій Церкві, чи просто промазали і потрапили туди, куди змогли. Тому що гаражі – це не той "центр ухвалення рішень", влучання по якому "Орешником" може змінити щось у цій війні", – пояснив авіаексперт.

Зверніть увагу! Росіяни близько 1:30 24 травня запустили ракету "Орешник" з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. Як повідомив начальник КОВА Микола Калашник, ракета влучила у гаражний кооператив та у будівлю підприємства. На об'єктах були зафіксовані пошкодження. Російські воєнкори були здивовані таким застосуванням "Орешника" і вважають його запуски намаганням "створити ефектну пропагандистську картинку для внутрішньої аудиторії". Нагадаємо, що попередні рази "Орешник" застосовувався у листопаді 2024 року. Тоді він завдав удару по Дніпру. А також – у січні 2026-го, коли ракета прилетіла на Львівщину.

Він також звернув увагу на те, що після атаки із залученням такої кількості балістичної зброї має бути зовсім інша картина руйнувань. Навіть попри те, що внаслідок обстрілу, зокрема у Києві, є дуже масштабні збитки.

У цієї атаки могла бути логіка, якби у діях ворога простежувалася певна послідовність. Коли відбулося влучання біля метро "Лук'янівська", то зрозуміло, що росіяни намагалися влучити по заводу "Артем". Але інші удари не вкладаються у логіку,

– наголосив він.

Внаслідок атаки, наприклад, були пошкоджені вікна у будівлі Міністерства закордонних справ.

Водночас рівень збиття повітряних засобів під час обстрілу вночі 24 травня був доволі високий – понад 80%, і це, на його думку, для звичайної системи ППО дуже добре.

Однак слід визнати, що в України дуже мало систем, які здатні перехоплювати балістику. Цього разу було збито тільки 30% балістичних ракет.

"Але те, що Україна має доволі потужну систему РЕБ "Ліма", є доведеним фактом. Вона може відхиляти "Кинджали" та, імовірно, " Іскандери", тому що ці дві ракети – ідентичні, але вони мають різне базування, проте системи наведення у них однакові", – зазначив Костянтин Криволап.

Варто знати. Українська РЕБ "Ліма" здатна порушувати траєкторію руху російських аеробалістичних ракет "Кинджал". Також система може впливати на російські авіаційні бомби з УМПК задля зменшення точності їхніх ударів.

У росіян, за словами авіаексперта, вже істерика, і вони намагаються використати останні шанси. Однак українців неможливо налякати, тому сенсу вчиняти на Україну психологічний тиск немає.

Також у росіян є проблеми на фронті, і ще Володимир Путін міг використати цю атаку для того, щоб показати Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну, що світ слід ділити не на двох, а на трьох – ще й на Росію. Інших серйозних причин для того, щоб Росія використала усі свої запаси озброєння, Криволап не бачить.

Які наслідки масованої атаки?

Вночі 24 травня Росія запустила по Україні 1 балістичну ракету середньої дальності, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон", 30 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 54 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр" та 600 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражувальні боєприпаси "Бандероль", дрони-імітатори типу "Пародія".

Українська ППО, за попередніми даними, подавила 604 цілі, зокрема 55 ракет та 549 дронів. Також 19 російських ракет, ймовірно, не досягли цілей.

Водночас відбулося влучання 16 ракет та 51 ударного безпілотника на 54 локаціях. Крім того, сталося падіння уламків дронів на 23 локаціях.

24 травня Київ зазнав один з наймасованіших ударів за два роки. Ворог намагався поцілити майже по всіх районах столиці. Зокрема, найбільші руйнування зафіксовані у Шевченківському районі, де через падіння уламків ракети пошкоджено два житлові будинки та офісний центр. Також виникли займання на території двох шкіл.

Також біля метро "Лук'янівська" вщент згорів ТЦ "Квадрат" та ринок. Станція наразі закрита для пасажирських перевезень через пошкодження. Так само тимчасово буде зачинено на вхід та вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні станцію "Хрещатик".

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за попередніми даними станом на 17:02 внаслідок атаки у столиці двоє людей загинули. Також 81 людина постраждала, серед них – троє дітей. У міських медичних закладах перебуває 31 особа, зокрема, двоє дітей.