24 Канал Новини України Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: де лунали вибухи та які наслідки
3 квітня, 15:48
Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: де лунали вибухи та які наслідки

Маргарита Волошина

Росія завдала масованого удару по Україні, використовуючи ударні безпілотники. Також Росія піднімала бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, тому були пуски й ракетного озброєння.

Про те, які регіони опинилися під російською атакою, і які наслідки фіксують по Україні, – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія безперервно атакує Україну дронами: де є загроза удару 

Де пролунали вибухи і які наслідки?

15:26, 03 квітня

Київ та вся Україна –знову повітряна тривога

У Повітряних силах повідомили про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичних ракет "Кинджал".

15:01, 03 квітня

Сили ППО збили більшість цілей

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 541 ворожу ціль – 26 ракет та 515 безпілотників. Загалом українські військові зафіксували 579 засобів повітряного нападу, зокрема, балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101 та безпілотники різних типів.

14:58, 03 квітня

Російський безпілотник залетів до Молдови під час атаки

Під час масованої атаки на Україну російський безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови. За даними оборонного відомства країни, дрон потрапив до Молдови з боку Біляївки Одеської області.

14:27, 03 квітня

На Житомирщині зросла кількість постраждалих

За даними Нацполіції, кількість постраждалих у Житомирській області зросла до 7, також загинула 70-річна жінка.

Внаслідок атаки зруйновано 18 будівель, серед яких – дев’ять житлових будинків. Пошкоджено понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і два магазини.

13:48, 03 квітня

Зеленський відреагував на російську атаку

Володимир Зеленський, коментуючи російську атаку, зазначив, що ворог фактично посилили інтенсивність ударів, і замість домовленостей про перемир'я лише збільшують кількість обстрілів перед Великоднем. 

Фактично від ночі триває атака хвилями, і вже щонайменше п’ять регіонів були під ударом. Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень, 
– написав він.

13:00, 03 квітня

Ще двоє жителів Сумщини загинули внаслідок російських атак, повідомили в ОВА. У Великописарівській громаді армія Росії атакувала цивільний автомобіль – загинув чоловік. У Білопільській громаді дрон поцілив у мотоблок – один чоловік загинув, ще один поранений.

12:51, 03 квітня

На Київщині ворожий дрон влучив біля ветклініки

Під ворожим прицілом опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський райони області. 

  • На Бучанщині загинула одна людина. Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля.
  • На Фастівщині виникли пожежі у ветеринарній клініці, поруч розташованому авто та приватному житловому будинку. Постраждала одна людина.
  • На Обухівщині є влучання в житлову багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв.
  • У селі Крюківщина пошкоджена покрівля житлової 5-поверхівки.
11:56, 03 квітня

Через атаку в Харкові спалахнула пожежа

У Шевченківському районі сталося падіння уламків "Шахеду". Внаслідок цього є постраждалі, горять кілька авто. 

Ще низка ворожих дронів заходить на місто – будьте обережні, 
– написав міський голова Ігор Терехов.

Керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 7 постраждалих внаслідок ворожого удару по місту. Щонайменше троє з них перебувають у важкому стані, їм надають усю необхідну допомогу.

11:50, 03 квітня

У Києві та кількох регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії, повідомляють в Yasno та Укренерго.

11:49, 03 квітня

У Полтавській громаді зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку та гараж. Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило.

11:19, 03 квітня

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 квітня з 11:10 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго", повідомили в АТ "Черкасиобленерго".

11:00, 03 квітня

В РНБО назвали ціль російської атаки

"Головна мета росіян в таких атаках посеред дня – збільшення кількості жертв серед цивільних. Саме тому комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів, ракет", – написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

10:55, 03 квітня

У Полтавській області є пошкодження цивільної інфраструктури

У Миргородському та Полтавському районах зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є пошкодження на території приватних домоволодінь та фермерського господарства. Наслідки уточнюються. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило, повідомили в ОВА.

10:27, 03 квітня

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, 
– написали у Повітряних силах ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляють про входження крилатих ракет у повітряний простір України. Щонайменше 2 групи ракет прямує через Ізюмський район Харківської області західним курсом.

10:10, 03 квітня

Через російську атаку сталися знеструмлення

Є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях внаслідок ударів Росії по енергооб’єктах, повідомляє Укренерго. 

Сьогодні в усіх регіонах України 07:00 до 11:00 діятимуть відключення світла для споживачів, а з 06:00 до 22:00 – для промисловості. Через несприятливі погодні умови знеструмлені чотири населені пункти у Полтавській області.

10:05, 03 квітня

Російський дрон вгатив по ТРЦ в центрі Сум

Росіяни атакували безпілотником типу "Молнія" один з торгівельних центрів у середмісті Сум. Пошкоджено будівлю ТРЦ та скління. За попередньою інформацією місцевої влади, постраждало двоє людей. Наразі їх госпіталізовано. 

Пізніше кількість постраждалих зросла 4, у них незначні поранення. За даними місцевої влади, на місці події триває обстеження території, а наслідки та масштаби руйнувань уточнюються.

10:00, 03 квітня

У Київській області знову пролунали вибухи

О 7:56 Київська ОВА поінформувала про роботу сил ППО по ворожих цілях. До того ж, монітори близько 8:00 писали про 3 БпЛА в напрямку Василькова й Фастова. 

О 9:53 влада повідомила, що тривога в області продовжується. Там закликали всіх дотримуватися правил безпеки й інформаційної гігієни.

О 09:58 обласна військова адміністрація повідомила про повторні вибухи.

09:50, 03 квітня

Можливі пуски нових БпЛА і ракет

Начальник управління комунацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що станом на 07:00 фіксувалося близько 240 безпілотників, а зараз їх вже понад 400. Він не виключає, що можуть бути ще пуски. 

Він наголосив, що Росія атакує не лише "Шахедами", а безпілотниками різних типів. Ворожі дрони летять у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях, тобто з різних напрямків. Також у небі є бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

09:40, 03 квітня

Росіяни скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні

Спершу з'явилась інформація про п'ять постраждалих, втім згодом кількість зросла до семи. Серед них – 19-річна дівчина, жінки віком 68, 50 та 43 роки та чоловіки 71, 63 та 51 року. Вони усі перебувають у стані середньої тяжкості. 

Водночас стан 51-річного водія маршрутки – важкий. У нього контузія, закрита черепно-мозкова травма та осколкові поранення ніг та живота.

09:39, 03 квітня

Гучно було у Полтавській області

О 09:33 голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич попередив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.

09:10, 03 квітня

У Чернігові прогриміли вибухи

Про вибухи повідомили вже о 9:08. Їх чули у Черкасах та на околицях міста. Згодом також з'явилася інформація про роботу ППО по ворожих цілях.

 


 

23:59, 02 квітня

Пізно ввечері 2 квітня Харків зазнав атаки російських ударних безпілотників. Загалом у місті є кілька влучань ворожих БпЛА. На місцях окремих ударів виникли пожежі. Під атакою опинилися не менш як чотири райони Харкова – Новобаварський, Київський, Салтівський та Основ'янський. 

Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, серед них 8-річна дівчинка та немовля.