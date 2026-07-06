Міністр оборони запропонував схему, як Заходу передати Україні ракети для Patriot вже зараз

Україні катастрофічно бракує ракет для систем Patriot, тому вона не може збивати російську балістику. На тлі чергової масованої атаки Михайло Федоров звернувся до партнерів із пропозицією.

Міністр оборони попросив союзників тимчасово виділити Україні ракети PAC-3 для Patriot зі своїх складів.

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Як Захід може допомогти Україні із захистом від російської балістики?

Федоров зауважив, що Росія свідомо нарощує кількість балістичних атак і застосовує їх у раніше небачених масштабах. Ворог користується гострим дефіцитом ракет до систем Patriot. За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період.

Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до Patriot. Однак їх поставви поставки розпочнуться лише наступного року.

Тому Федоров планує сьогодні планує провести серію переговорів з міністрами оборони країн, які мають ракети для Patriot.

Він попросить їх передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок українських майбутніх поставок.

Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар'єром для захисту людського життя. Ці ракети потрібні Україні саме зараз,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня Росія масовано обстріляла Україну. Понад 20 балістичних ракет влучили по Києву та області. Внаслідок цього десятки житлових будинків зруйновано, загинуло і постраждало багато людей.

У Повітряних силах заявили, що жодної балістичної ракети збити не вдалося. Причина – нестача ракет-перехоплювачів.