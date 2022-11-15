Частина Житомирщини знеструмлена, у Харкові перебої зі світлом, метро не працює

Росії дуже не сподобався виступ Володимира Зеленського на саміті G20, адже Україна відмовилася заморожувати війну. Тому вона відповіла традиційним для себе способом – масованою ракетною атакою.

Спершу появилася інформація про ракетний удар по столиці, а потім ракети посипалися по всій території України. Влучання були також на Харківщині та Житомирщині. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Росія відповідає на промову Зеленського новим ракетним ударом, – ОП

Біля 16:00 в обох областях появилася інформація про вибухи. Зокрема голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на території Житомирщини працює ППО.

Також він вчергове наголосив, що суворо заборонена відео- та фотофіксація:

прильотів,

роботи ППО,

падіння уламків.

Про удари по Харківщині повідомили голова ОВА області Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.