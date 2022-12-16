Харків і Полтава повністю знеструмлені

Ворог завдав нового масованого ракетного удару по Україні 16 грудня вранці. Постраждав і Харків. Місто повністю знеструмлене, метро призупинило роботу.

Така ж ситуація і в Полтаві. Місто без електроенергії. Про це повідомив полтавський міський голова Олександр Мамай.

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Харків повністю знеструмлений

Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила журналістам, що місто повністю знеструмлено.

Водночас Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що працюють усі "Пункти Незламності". В них можна зігрітися, підзарядити телефон, також є гарячий чай та інтернет.

Що відбувається на Харківщині

За даними monitor Харків атакують із зенітного ракетного комплексу С-300 із Білгородської області Росії.

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини,

– заявив Олег Синєгубов.

Уточнив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Трохи згодом Синєгубов повідомив, що є влучення в об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Через це можливі перебої з електропостачанням.

Полтава теж без електроенергії

Противник атакував і Полтавщину. Вранці 16 грудня там пролунали вибухи – працювало ППО.

Олександр Мамай повідомив, що Полтава без електроенергії.

Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні,

– заявив він.

Під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.