Харків і Полтава повністю знеструмлені
Джерело:Суспільне Харків
Ворог завдав нового масованого ракетного удару по Україні 16 грудня вранці. Постраждав і Харків. Місто повністю знеструмлене, метро призупинило роботу.
Така ж ситуація і в Полтаві. Місто без електроенергії. Про це повідомив полтавський міський голова Олександр Мамай.
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Харків повністю знеструмлений
Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила журналістам, що місто повністю знеструмлено.
Водночас Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що працюють усі "Пункти Незламності". В них можна зігрітися, підзарядити телефон, також є гарячий чай та інтернет.
Що відбувається на Харківщині
За даними monitor Харків атакують із зенітного ракетного комплексу С-300 із Білгородської області Росії.
Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини,
– заявив Олег Синєгубов.
Уточнив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Трохи згодом Синєгубов повідомив, що є влучення в об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Через це можливі перебої з електропостачанням.
Полтава теж без електроенергії
Противник атакував і Полтавщину. Вранці 16 грудня там пролунали вибухи – працювало ППО.
Олександр Мамай повідомив, що Полтава без електроенергії.
Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні,
– заявив він.