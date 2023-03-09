Росіянам не сказали, що прийшла весна: у чому недолугість масованої атаки

Російські генерали, схоже, пересвяткували своє професійне свято, 8 березня, і вирішили під впливом гормонів знову вдарити по енергетичній інфраструктурі України. Не пожаліли навіть свій улюблений "Кинджал", на який молиться вся Росія, на "святу справу боротьби" зі зловісним трансформатором у Голосіївському районі. І щоб що?

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От зрозуміло, що вони цим хотіли досягнути з жовтня по січень. Але хтось їм сказав, що весна прийшла? Що вже тепло? Що Європа не замерзла, що британці не їдять білок? Що ціна на газ впала нижче 500 доларів? Що світловий день збільшується?

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Чи вони все це проспали? Який сенс витрачати ресурси на це все зараз? Щоб не дати українцям поспати? Та ж більшість проспала цю повітряну тривогу, відправившись спати не чекаючи, поки генерали набухаються остаточно.

Щоб зробити нерви енергетикам? Так ті вже звикли. Щоб перевірити, чи не прийшли ще ЗРК Patriot? От перевірили, не прийшли. І що воно вам дало? Чи ви хочете вистрілити всі ваші "Кинджали" ще до того, як приїдуть Patriot і почнуть їх збивати? Мовляв, щоб нікому не дісталися.

Це схоже на якусь тупу впертість підлітка, який робить щось всупереч здоровому глузду. Робить це просто тому, що може, і тому, що дорослі говорять, що так робити не треба.

"А я можу!" Ну змогли, і що воно вам дало? Може, їх так розізлило ниття "воєнкорів", що в результаті місяців обстрілу в Харкові включили вуличне світло, а в Києві запустили тролейбуси. Так сьогодні зранку тролейбуси знову їхали.

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Чи комусь треба розповісти бункерному діду що вони використали всі ракети і досягли цим рівно нуль? Вони бояться, а тому продовжують стріляти. Мовляв, от-от Україна не витримає і опиниться нарешті у кам'яному віці? "От зараз ще додамо до нашого геніального рецепта трохи "Кинджалів" і тоді точно навіть весна і літо не допоможуть".

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Насправді ж от-от Україна повернеться до експорту електроенергії в Європу. Ці недолугі обстріли не зможуть це зупинити. Земля продовжить свій шлях у пустотах космосу, збільшуючи світловий день, щоб там не казали російські шамани. От реально – щоб що?

У вас політичні мотиви домінують над військовими? Так тут навіть політичних вже немає. Ви не жалієте зеків і мобілізованих – це ясно, але ж ракет, а особливо "Кинджалів", вам має бути шкода? Чи ви просто тупі?

Завжди правильна найпростіша відповідь. Але ж ти все одно шукаєш раціо у діях генералів, і тих, хто приймає рішення. Шукаєш зерно. І щоб що? Щоб знову переконатися, що "умом Росію не понять"?