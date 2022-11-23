По Україні затримка поїздів через обстріли енергооб'єктів: вокзали перейшли на резервне живлення
Джерело:Укрзалізниця
Сьогодні росіяни знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Є знеструмлені ділянки, тож поки що деякі поїзди не можуть курсувати.
У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені ділянки Укрзалізниці у 7 регіонах.
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У яких регіонах знеструмлені ділянки
Внаслідок нових ракетних обстрілів знеструмлені ділянки у: Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, пустили в дію резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинили
Під час тривоги пасажирів просять перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи.
Вокзали переходять на резервне живлення
Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення.
Першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи,
– розповіли в Укрзалізниці.
Станом на 15:45 вдалося поновити роботу кільцевої електрички у Києві. Водночас посадка на потяг Києв – Харків затримується на 15 хвилин.
Потяг Вінниця – Чернігів відправився з Козятином допоміжним локомотивом і запізнюється на 48 хвилин.