Тисячі дронів у небі: Зеленський назвав, скільки БпЛА використала Росія для атак за тиждень

Росія суттєво збільшила інтенсивність атак по Україні, застосувавши за тиждень близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і кілька ракет. Основний удар спрямований на перевантаження української системи ППО та об'єкти цивільної інфраструктури.

Україна продовжує щоденний терор України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про атаки росіян протягом тижня?

Протягом останнього тижня Росія значно посилила інтенсивність ударів по території України. За цей період було випущено близько 1600 ударних безпілотників, майже 1100 керованих авіаційних бомб і кілька ракет. Зеленський зазначив, що така тактика спрямована на перевантаження системи протиповітряної оборони та виснаження ресурсів її роботи.

Усі зафіксовані жертви та постраждалі внаслідок атак є цивільними особами. Зеленський наголошує, що характер ударів свідчить про усвідомлене ураження саме мирної інфраструктури, зокрема житлових районів та об'єктів енергетики.

Важливо! Виконавчий директор Українського центру Дмитро Жмайло в коментарі 24 Каналу зазначив, що Росія застосовує оновлену тактику ударів дронами й ракетами, намагаючись перевести Україну в режим постійної повітряної тривоги та дестабілізувати економіку. У відповідь Україна вдосконалює систему малої ППО, зокрема нарощує кількість мобільних вогневих груп для ефективніших протидій таким атакам.

Найбільших руйнувань зазнали кілька регіонів країни. Сімом постраждалим у Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу. На жаль, двоє людей загинуло. У Харкові дрон влучив у житлову багатоповерхівку. На Миколаївщині зафіксовано удари по енергетичній інфраструктурі. Також під обстрілами перебували Дніпропетровщина, Одещина, Сумщина, Херсонщина та Донеччина.

Наслідки російських атак на Україну: дивіться відео

Глава держави наголосив, що постачання засобів ППО та ракет для їх роботи залишається критично важливим щодня, оскільки саме це дозволяє знижувати ефективність масованих атак. Він також додав про необхідність збереження міжнародного санкційного тиску на Росію, адже його послаблення, за оцінками української сторони, напряму впливає на здатність Росії фінансувати подальші бойові дії.

Важливо пам'ятати про правила безпеки під час атаки! Під час обстрілу головне – сховатися від уламків: у приміщенні діє правило "двох стін", на вулиці – лягайте й шукайте заглиблення. Авто не є укриттям – краще вийти й відійти. Не підходьте до вікон і залишайте укриття лише після сигналу відбою тривоги.

Що відомо про останні атаки росіян на Україну?

Російські війська продовжують обстріли українських міст, застосовуючи дрони-камікадзе та завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Зокрема, Миколаїв зазнав атаки "Шахедів", унаслідок чого в частині міста виникли перебої з електропостачанням. Енергетичні служби працюють над відновленням, а для зменшення навантаження на мережу тимчасово змінено роботу електротранспорту.

У ніч на 2 травня під ударом опинилася й Одещина – внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено портову інфраструктуру. Після обстрілу виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Водночас у Херсоні російські війська двічі атакували безпілотниками маршрутні автобуси. Унаслідок ударів є загиблі та постраждалі, а під час другого влучання в Центральному районі міста поранення отримав водій одного з автобусів.