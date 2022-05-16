Масовані обстріли Сєвєродонецька: відомо про щонайменше 10 загиблих

Окупанти продовжують тероризувати луганський Сєвєродонецьк - внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 10 цивільних людей, які перебували у місті.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Сєвєродонецьк. Місто потерпає від атак – сьогодні в Сєвєродонецьку загинуло щонайменш 10 людей.

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Обстріли не припиняються, тому дуже важко обстежити місцевість та знайти поранених і загиблих, повідомив Гайдай.

Рашисти без зупину гатять по Сєвєродонецьку. Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли,

– написав Гайдай на своїй сторінці в телеграмі.

Він закликав громадян не нехтувати своєю безпекою та залишатися в укриттях – ворог продовжує гатити по мирному місту.

Наполегливо прошу: якщо ви вирішили залишатися в місті - знаходьтеся постійно в укриттях! Рятувальні пошуки тривають,

– сказав голова Луганської ОВА.

Зараз Сєвєродонецьк продовжують обстрілювати – одне з небагатьох міст, яке залишилося під контролем України, страждає від постійних обстрілів.

Яка ситуація на Луганщині

У черговому вечірньому зверненні голова Луганської ОВА заявив, що під контролем України залишається 10% Луганщини. 3 великих населених пункти та прилеглі громади досі тримають оборону та не підпускають окупантів. Він повідомив, що лише кілька точок залишаються під контролем ЗСУ. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного. Крім того, Збройні Сили України контролюють прилеглі села і селища міського типу.

На Луганщині вдалося відновити мобільний зв'язок. З 15 травня місцеві мешканці нарешті можуть подзвонити своїм рідним та близьким, а люди, які виїхали, дізнатися, що відбувається на Луганщині.

Окупанти продовжують намагатись просунутись на Сході України, зокрема на Луганщині. При цьому вони зазнають значних втрат. Чимало техніки та живої сили росіян Збройним Силам України вдалось знищити, зокрема, під час низки невдалих спроб ворога форсувати річку Сіверський Донець.

Російські окупанти силоміць забирають до армії мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Вони навіть скасували медкомісію.

Тільки в самому Сєвєродонецьку російські вбивці зруйнували 11 житлових будинків у старих та нових районах міста – там загорілися кілька квартир. Також зафіксували попадання в місцеву техніку та завод "Азот". За словами Гайдая, на території заводу спалахнула пожежа в одному із виробничих приміщень.

Із Сєверодонецька 15 травня вдалося вивезти 10 людей. Вони потрапили під обстріл російських окупантів, проте все ж змогли виїхати на безпечнішу територію. За словами очільника Луганської ОВА, серед врятованих – 4 дитини та 2 маломобільних осіб.

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