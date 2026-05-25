Під час обстрілу Росія запустила "Циркони": Плетенчук розкрив задум ворога

Під час нічної масованої атаки 24 травня Росія застосувала ракети "Циркон", запущені з території тимчасово окупованого Криму. Водночас ворог намагається приховувати місця базування та пуску через ризик ударів з боку ЗСУ.

Про це розповів речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону, повідомляє 24 Канал.

У чому особливість пусків "Цирконів"?

Дмитро Плетенчук пояснив, що російські війська використовують у тимчасово окупованому Криму мобільні пускові установки для ракет "Циркон" та намагаються максимально приховувати їхнє розташування й переміщення.

За його словами, установки переважно пересуваються лише вночі та поза дорогами загального користування.

Як наслідок, місця запусків залишаються засекреченими, а самі ракети "Циркон" є складною ціллю для українських сил.

Довідка. ЗМ22 "Циркон" – російська гіперзвукова протикорабельна ракета з повітряно-реактивним двигуном. Її ключовою особливістю вважається здатність маневрувати на швидкості понад 5 махів. Ракету розробляли насамперед для ураження кораблів, зокрема авіаносців і фрегатів, а також наземних цілей.

Крім того, речник ВМС прокоментував стан Чорноморського флоту Росії. За його словами, російські кораблі зараз умовно поділяються на дві групи: ті, що ще здатні завдавати ударів крилатими ракетами по Україні, і ті, для яких головним завданням стало виживання.

Плетенчук додав, що наразі не може підтвердити інформацію про можливе ураження фрегата "Адмірал Ессен" у Новоросійську.

За його словами, серед носіїв ракет "Калібр" у складі російського флоту залишаються фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М" і дві підводні човни проєкту 636. Наразі Росія намагається берегти ці кораблі та субмарини, тому вони рідко виходять у море й переважно використовуються лише для ракетних пусків.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет та 549 безпілотників.

Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей.