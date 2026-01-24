Сотні будинків залишилися без базових послуг: Кличко назвав, де у Києві найважча ситуація

Міські служби та енергетики продовжують відновлювальні роботи після нічного масованого удару по критичній інфраструктурі Києва. Кличко розповів, де ситуація найскладніша.

Влада готує стаціонарні опорні пункти. Про це повідомляє Віталій Кличко у телеграмі.

Яка ситуація у Києві після масованого обстрілу?

Найгостріша ситуація склалася на Троєщині. У цьому районі зафіксовані перебої одразу з кількома видами постачання – теплом, водою та електроенергією. Без базових комунальних послуг залишаються близько 600 житлових будинків. У зв’язку з цим у районі додатково розгортають пункти обігріву – до вже наявних 145, які раніше функціонували в Деснянському районі.

Йдеться не лише про тимчасові намети, а й про стаціонарні опорні пункти, де люди зможуть перебувати цілодобово. Їх облаштовують, зокрема, на базі шкіл, забезпечуючи мобільними котельнями, місцями для сну, карематами та харчуванням.

Першочергово такі пункти готують у школах №263, №264, №306, №275 та №293. До цих локацій уже направили мобільні котельні для швидкого підключення.

Крім того, ДСНС планує встановити додаткові намети-пункти обігріву.

"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", – повідомив Кличко.

Росія завдала удару по Києву протикорабельною ракетою "Циркон" під час комбінованої атаки. Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу припустив, що одна з причин такого вибору може бути в дефіциті інших ракет, зокрема балістичних. Тому Росія, за його словами, застосовує те, що має в наявності, навіть якщо це озброєння створювали під інші задачі.

