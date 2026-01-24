Сотні будинків залишилися без базових послуг: Кличко назвав, де у Києві найважча ситуація
- Найгостріша ситуація з перебоями у постачанні тепла, води та електроенергії спостерігається на Троєщині, де без базових послуг залишаються близько 600 будинків.
- Влада розгортає стаціонарні опорні пункти обігріву у школах, забезпечуючи їх мобільними котельнями та місцями для сну, щоб допомогти мешканцям у кризовій ситуації.
Міські служби та енергетики продовжують відновлювальні роботи після нічного масованого удару по критичній інфраструктурі Києва. Кличко розповів, де ситуація найскладніша.
Влада готує стаціонарні опорні пункти. Про це повідомляє Віталій Кличко у телеграмі.
Яка ситуація у Києві після масованого обстрілу?
Найгостріша ситуація склалася на Троєщині. У цьому районі зафіксовані перебої одразу з кількома видами постачання – теплом, водою та електроенергією. Без базових комунальних послуг залишаються близько 600 житлових будинків. У зв’язку з цим у районі додатково розгортають пункти обігріву – до вже наявних 145, які раніше функціонували в Деснянському районі.
Йдеться не лише про тимчасові намети, а й про стаціонарні опорні пункти, де люди зможуть перебувати цілодобово. Їх облаштовують, зокрема, на базі шкіл, забезпечуючи мобільними котельнями, місцями для сну, карематами та харчуванням.
Першочергово такі пункти готують у школах №263, №264, №306, №275 та №293. До цих локацій уже направили мобільні котельні для швидкого підключення.
Крім того, ДСНС планує встановити додаткові намети-пункти обігріву.
"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", – повідомив Кличко.
Росія завдала удару по Києву протикорабельною ракетою "Циркон" під час комбінованої атаки. Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу припустив, що одна з причин такого вибору може бути в дефіциті інших ракет, зокрема балістичних. Тому Росія, за його словами, застосовує те, що має в наявності, навіть якщо це озброєння створювали під інші задачі.
Що відомо про нічний обстріл Києва?
Під час масованої атаки на Київ 24 січня загинула людина, ще кілька людей постраждали.
У низці районів зафіксовано падіння уламків, пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, авто.
Серед іншого постраждала шоколадна фабрика Roshen. Уражень зазнали як виробничі, так і офісні приміщення. Загинула одна жінка, також пострадали інші працівники.