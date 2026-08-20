Масована атака по Київській області: світло зникло у Броварах і деяких районах столиці

Уночі 20 серпня 2026 року Україна зазнала масованого ракетного обстрілу, під який потрапили Київ та Київська область. Унаслідок атаки у Броварах сталося аварійне відключення світла.

Також у регіоні спалахнули масштабні пожежі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Київщини 20 серпня: що відомо про наслідки щодо світла?

Уночі 20 серпня 2026 року Україну масовано атакували ракетами. Російська армія застосувала балістичні та крилаті ракети, зокрема "Калібри". Під основний удар потрапили Київ та Київська область.

Унаслідок атаки у Броварах сталося аварійне відключення світла, про що повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Також у регіоні спалахнули великі пожежі, про що пишуть місцеві спільноти у соціальних мережах.

Знеструмлення у місті сталося відразу після серії потужних вибухів. Енергетики та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За даними моніторингових каналів, прильоти ракет зафіксовано біля Броварів та у Святошинському районі столиця. Ракети, ймовірно, влучили у складські приміщення.

У мережі жителі Києва та передмістя повідомляють про суттєві стрибки напруги й часткову відсутність електроенергії. Міський голова Віталій Кличко пише, що частина Святошинського та Соломʼянського районів столиці без світла.

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Повітряна тривога у столиці та інших регіонах України продовжує тривати, загроза залишається високою. У небі перебуває російська стратегічна авіація, яка може атакувати крилатими ракетами.