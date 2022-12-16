Місія – відкрити світу очі на чисте зло

Щоб переконатися, достатньо просто почитати коменти в російських пабліках після ракетних атак цивільних об'єктів. Вони так не раділи, коли взяли Маріуполь.

Важливо Бути чи не бути "200-тисячному наступу на Київ"

Важлива місія українців за кордоном – доносити до місцевих правду про справжні цілі росіян в Україні. Якщо ви за кордоном і переживаєте, що мало допомагаєте, йдіть до людей. Говоріть з ними. Варварськими обстрілами цивільних Московія дуже сильно підставляється. Європейці дуже не люблять геноцид і атаки мирних жителів. Надто добре засвоїли уроки Другої світової.

Немовчання до Перемоги

Тема нашої війни вже не на перших шпальтах, тож будьте голосом України. Говоріть так, щоб вас почули. Аргументуйте, показуйте фото, розказуйте свої власні історії.

Рекомендуємо Чесно і по-дорослому: що насправді хотів сказати Залужний в нашумілому інтерв'ю

Кількість зброї, яку нам поставляють, прямо пропорційна громадським настроям. Поки німці підтримують Україну, Шольц буде поставляти зброю. Припинять – поставки зменшаться. Тож ваш фронт дуже важливий, друзі за кордоном.

Це велика і почесна місія – представляти у світі таку звитяжну Батьківщину, як Україна. А ми тут витримаємо. Світло, вода і тепло – це так мало, порівняно зі Свободою, що не варто навіть нічого пояснювати. Свобода – наша ДНК. Переможемо.