Після нічної атаки компанія "Епіцентр" повідомила про критичні руйнування своєї виробничої та логістичної інфраструктури. Унаслідок ударів в Калинівці загинув співробітник підприємства.

Внаслідок атаки було повністю знищено логістичний центр у Києві на вулиці Віскозній, а також два великі складські комплекси. Суттєвих втрат зазнав і завод Epicentr Ceramic Corporation, де російська ракета влучила просто у виробничий майданчик.

Прямі влучання фактично зупинили роботу підприємства, яке було одним із найбільших виробників керамічної плитки в Україні. Окремо в компанії наголосили, що масштаби збитків ще уточнюють, однак відновлення може тривати роками.

Що саме знищила нічна атака?

За даними компанії, один із найважливіших логістичних об'єктів повністю згорів у Києві. У Калинівці удар припав на логістично-виробничий комплекс, де також зазнала руйнувань інфраструктура поруч із підприємством.

Під час атаки загинув молодий працівник, ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі вони перебувають під наглядом лікарів.

Крім виробничих потужностей, вогонь знищив і парковку біля комплексу, де згоріли 20 приватних автомобілів співробітників.

Чому "Епіцентр" переносить виробництво за кордон?

У компанії повідомили, що після знищення виробничого майданчика на заводі "Epicentr Ceramic Corporation" роботу підприємства довелося повністю зупинити. Потужний вибух зруйнував усі печі, тож відновити виробництво на місці зараз неможливо.

"Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном", – зазначили представники "Епіцентру".

Паралельно готують запуск ще одного виробничого майданчика в Україні. За попередніми оцінками, на повне відновлення зруйнованого заводу може піти щонайменше півтора року, а найімовірніше – близько двох.

Що кажуть у компанії про наслідки удару?

В "Епіцентрі" підкреслили, що масштаби завданих збитків ще остаточно не підраховані. Водночас там наголошують, що йдеться не лише про фінансові втрати, а й про удар по українському виробництву, логістиці та робочих місцях.

"Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися", – заявили в компанії, висловивши співчуття родинам загиблих.

Там також підтримали інші українські бізнеси, які потерпають від російських атак.