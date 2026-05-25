У Росії знову погрожують Україні атаками

Російські урядовці продовжують погрожувати Україні. У МЗС Росії заявили, що надалі завдаватимуть по Києву "удари у відповідь".

Про це повідомила представниця російського МЗС Марія Захарова, передають пропагандисти ТАСС.

Що кажуть про удари у Росії?

Після одного з наймасовіших російських ударів по Києву ворог пригрозив новими атаками. Марія Захарова сказала, що "удари у відповідь" вже були та продовжаться надалі.

У російському МЗС також заявили, що найближчим часом оприлюднять спеціальну заяву. У ній терористи нібито звернуться із "попередженнями" до західного дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, що російське Міноборони підтвердило численні удари по Україні, зокрема комплексом "Орешник", завдані 24 травня. Однак росіяни цинічно заявили, що били нібито по "військових об'єктах".

Водночас вони назвали терор відповіддю на буцімто "терористичні атаки по цивільних об'єктах Росії".

Атака Росії по Україні: які наслідки?

Під час масованої атаки 24 травня Росія запустила по Україні майже 700 повітряних цілей. Серед них були БпЛА, "Іскандери", 1 балістична ракета середньої дальності, десятки крилатих ракет та інші. Сили ППО знешкодили 604 ворожі цілі.

Основним напрямок удару став Київ. Внаслідок атаки пошкоджено до 300 будівель. Здебільшого понівечено житлові будинки. Кількість загиблих зросла до двох осіб, а постраждалих – до 87.

У Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Там виникла пожежа з 5 до 9 поверхи. Постраждали 11 людей, а тому числі діти.