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Масове отруєння у школі Миколаєва: скільки дітей перебувають у лікарні

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Масове отруєння школярів у Миколаєві: з'явились новини про кількість дітей у лікарні
Масове отруєння школярів у Миколаєві: з'явились новини про кількість дітей у лікарні / Фото з вільних мереж

Внаслідок масового отруєння через розпилення невідомого аерозолю у школі Миколаєва станом на ранок 22 травня у лікарні залишаються 29 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 годину 22 травня в лікарні на обстеженні залишаються 29 дітей", – мовиться у повідомленні надзвичайників.

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Рятувальники додали, що ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Миколаївській області.

Нагадаємо, 21 травня зі школи №6 у Миколаєві евакуювали 400 дітей через різкий запах невідомої речовини, яку розпилили невстановлені особи. 36 школярів були госпіталізовані до лікарні. Двоє з них перебувають у реанімаційному відділенні для спостереження.

Теги: Новини України Новини Миколаєва отруєння Діти
Джерело: 24 Канал
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