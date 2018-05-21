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Масове отруєння школярів у Миколаєві: поліція розпочала кримінальне провадження за "хуліганство"

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Масове отруєння школярів у Миколаєві: поліція розпочала кримінальне провадження
Масове отруєння школярів у Миколаєві: поліція розпочала кримінальне провадження / Фото з відкритих джерел

Поліція заявила про те, що розпочала кримінальне провадження стосовно розпилення невідомого аерозолю із різким запахом у миколаївській школі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївської області.

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Попередньо встановлено, що причиною погіршення стану здоров’я дітей стало розпилення в приміщенні навчального закладу невідомої речовини. Спеціалісти, дослідивши заміри повітря, небезпечних речовин не виявили,
– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі лікуванні в Миколаївській міській дитячій лікарні з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною перебуває 36 учнів загальноосвітнього закладу.

За таке хуліганство, як повідомляє поліція, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у понеділок, 21 травня, у Миколаєві у школі №6 евакуювали 400 дітей через різкий запах. 36 учнів госпіталізовано до міської дитячої лікарні №2. Двоє з них перебувають у реанімаційному відділенні для спостереження.

Теги: Новини України Поліція отруєння Новини Миколаєва Діти
Джерело: 24 Канал
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