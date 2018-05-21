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Массовое отравление школьников в Николаеве: полиция начала уголовное производство

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Массовое отравление школьников в Николаеве: полиция начала уголовное производство
Массовое отравление школьников в Николаеве: полиция начала уголовное производство / Фото из открытых источников

Полиция заявила о том, что начала уголовное производство в отношении распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом в николаевской школе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

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Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыление в помещении учебного заведения неизвестного вещества. Специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили,
– говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время лечении в Николаевской городской детской больнице с диагнозом острое отравление неизвестным веществом находится 36 учащихся общеобразовательного учреждения.

Такое хулиганство, сообщает полиция, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в понедельник, 21 мая, в Николаеве в школе №6 эвакуировали 400 детей из-за резкого запаха. 36 учеников госпитализированы в городскую детскую больницу №2. Двое из них находятся в реанимационном отделении для наблюдения.

Теги: Новости Украины Полиция Дети Новости Николаева отравление
Источник: 24 Канал
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