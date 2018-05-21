Российская власть не пускает украинских консулов к Сенцову из-за его "гражданство РФ", – МИД
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца рассказала, что за время пребывания украинского режиссера Олега Сенцова в незаконном заключении в России украинскому консулу ни разу не позволили встретиться с заложником.
Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, отмечает "Интерфакс-Украина".
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"За четыре года, которые Олег незаконно осужденным находится в РФ, мы ни разу не получили, несмотря на сотни обращений, доступ к Олегу Сенцову и Александру Кольченко ... Российская власть мотивирует это абсолютно незаконно тем, что "они являются гражданами РФ", хотя они никогда не получали гражданство РФ, никогда не выходили из гражданства Украины, и это подтверждено рядом документов", – информирует Беца.
Вместе с этим, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пишет в Facebook, о том, что Украина до сих пор не получила ответа от РФ о передаче 23 граждан России.
Мы и до сих пор не получили ответа от РФ в отношении 23 россиян, которых готовы передать, но, видно, России они не нужны,
– заявила она.
Заместитель Парубия отмечает, что Украина может и должна сделать для освобождения заложников, а именно:
• не забывать ни про одного пленника, ни об одной фамилия;
• напоминать о политзаключенных и заложниках на всех международных встречах, эта тема должна быть приоритетом не только для Украины, но и для наших партнеров;
• требовать доступа Красного Креста в тюрьмы оккупированного Донбасса, Крыма, к нашим пленникам в РФ;
• искать все возможные пути освобождения, предлагать все компромиссные варианты, чтобы вытащить наших;
• требовать сохранения санкций до освобождения всех заложников и полного выполнения минских соглашений;
• тщательно собирать информацию о всех причастных к пыткам наших героев, к незаконному содержанию.
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Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.
Ирина Геращенко заявила, что прогресса от России в вопросе освобождения заложников, а также поиска пропавших без вести на Донбассе нет. Она добавила, что "РФ мало заботится о забытых ею в донецких степях "ихтамнетов" и нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников, а также поиска пропавших".