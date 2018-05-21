Російська влада не пускає українських консулів до Сенцова через його "громадянство РФ", – МЗС
Речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца розповіла, що за час перебування українського режисера Олега Сенцова в незаконному ув'язненні в Росії українському консулу жодного разу не дозволили зустрітися із заручником.
Про це повідомляє речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, зазначає "Інтерфакс-Україна".
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"За чотири роки, які Олег незаконно засудженим знаходиться в РФ, ми жодного разу не отримали, попри сотні звернень, доступ до Олега Сенцової і Олександру Кольченко ... Російська влада мотивує це абсолютно незаконно тим, що "вони є громадянами РФ", хоча вони ніколи не отримували громадянство РФ, ніколи не виходили з громадянства України, і це підтверджено низкою документів", – інформує Беца.
Разом з цим, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко пише у Facebook, про те, що Україна досі не отримала відповіді від РФ про передачу 23 громадян Росії.
Ми й досі не отримали відповіді від РФ щодо 23 росіян, яких готові передати, але, видно, Росії вони не потрібні,
– заявила вона.
Заступниця Парубія наголошує, що Україна може і повинна зробити для звільнення заручників, а саме:
- не забувати про жодного бранця, про жодне прізвище;
- нагадувати про політв‘язнів і заручників на всіх міжнародних зустрічах, ця тема має бути пріоритетом не лише для України, а й для наших партнерів;
- вимагати доступу Червоного Хреста до тюрем окупованого Донбасу , Криму, до наших бранців в РФ;
- шукати всі можливі шляхи звільнення, пропонувати всі компромісні варіанти, аби витягти наших;
- вимагати збереження санкцій до звільнення всіх заручників і повного виконання мінських угод;
- ретельно збирати інформацію про всіх причетних до катувань наших героїв, до незаконного утримання.
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Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.
Ірина Геращенко заявила, що прогресу від Росії у питанні звільнення заручників, а також пошуку зниклих безвісти на Донбасі немає. Вона додала, що "РФ мало опікується про забутих нею в донецьких степах "ихтамнетов" і немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників, а також пошуку зниклих".