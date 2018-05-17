Геращенко наполягає на доступі Червоного Хреста до тюрем на окупованому Донбасі і Криму

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко наполягає на наданні доступу Міжнародному комітету Червоного хреста (МКЧХ) та іншим міжнародних організаціям у в'язниці на території окупованого Донбасу та Криму.

Про це повідомляє заступниця Парубія у Facebook.

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Ірина Геращеко наголосила, що "весь світ, в тому числі й самі міжнародні організації домагатимуться доступу до тюрем на окупованих територіях".

Мандат МКЧХ якої розповсюджується на всю українську територію, вже 4 роки не має доступу до тюрем окупованого Донбасу і Криму... Всім нам незрозуміло , чому міжнародні організації не роблять жодних публічних заяв щодо блокування своєї роботи і місії,

– заявила вона.

Нагадаємо, Ірина Геращенко заявила, що "РФ мало опікується про забутих нею в донецьких степах "ихтамнетов" і немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників, а також пошуку зниклих".



Зокрема, це викликає, за її словами, величезне занепокоєння. "Питання заручників потребують тиску всього світу на РФ", – наголошує Геращенко і згадує про погіршення стану здоров‘я українських політв‘язнів і заручників, про "оголошене Сенцовим голодування, тривале голодування Балуха".