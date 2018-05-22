Массовое отравление в школе Николаева: сколько детей находятся в больнице
В результате массового отравления из-за распыления неизвестного аэрозоля в школе Николаева состоянию на утро 22 мая в больнице остаются 29 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов 22 мая в больнице на обследовании остаются 29 детей", – говорится в сообщении чрезвычайников.
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Спасатели добавили, что ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Напомним, 21 мая из школы №6 в Николаеве эвакуировали 400 детей из-за резкого запаха неизвестного вещества, которое распылили неустановленные лица. 36 школьников были госпитализированы в больницу. Двое из них находятся в реанимационном отделении для наблюдения.