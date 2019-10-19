Масове вбивство у коледжі Керчі: чи з’ясувало слідство причини та як живуть постраждалі

Рік тому у Керчі сталося масове вбивство у місцевому коледжі. Від вибухового пристрою та вогнепальних поранень загинуло 22 людини, 52 поранені. Версія російського слідства – масове вбивство влаштував 18-річний студент цього коледжу Владислав Росляков, який потім застрелився у бібліотеці.

Як оговтувалися студенти та викладачі

Студенти, які постраждали, в річницю не прийшли на навчання. Сказали, що важко переживати цей жак знову. Загалом, вшанувати пам’ять загиблих прийшло багато кримчан.

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Олена Полюшкіна – викладачка коледжу. У день трагедії виводила дітей з будівлі і допомагала евакуйовувати постраждалих.



Олена Полюшкіна

"Страшно – це зараз, коли усвідомлюєш все більше і більше. Проходить час і ти розумієш, що таке не повинно бути. У мене не було страху. Було бажання зрозуміти, що відбулося", – сказала Олена Полюшкіна.

Викладачка зрозуміла, що стався якийсь вибух, а те, що в коледжі ще й стріляли навіть не могла повірити.

Один хлопчик лежав на лавці і не міг йти. Я повантажила його собі на спину і він сказав, що це не від вибуху … Він сказав, що це стріляли з туалету. Я не повірила, сказала, що він помиляється і цього не може бути,

– згадала викладачка.

Вбивство сталося під час великої перерви, коли студенти вийшли в коридори або пішли перекусити до буфету. Саме там пролунав вибух. Потім на сходах і в коридорах почулися звуки вибухових пакетів і постріли.

Розстріл людей у Керчі: дивіться відео

За версією російського слідства, Владислав Росляков наклав на себе руки в бібліотеці коледжу. Більшість загиблих від вогнепальних поранень, постраждалих – від вибуху.



Владислав Росляков

Досі перебуває у Московській лікарні студентка Наталія Калініченко. Вона була в епіцентрі вибуху, втратила стопу і отримала численні переломи.



Наталія Калініченко

Чимало постраждалих досі ходить до психологів.

Психологічна травма набагато сильніша, ніж ми думаємо. В деяких випадках навіть сильніший слід залишає, ніж фізична травма,

– сказав заступник підконтрольного Кремлю міністра охорони здоров’я Криму.

В коледжі після трагедії посилили заходи безпеки – нова пропускна система, сигналізація та ще більше камер спостреження

Як живе сім'я стрілка. Мати Рослякова змінила прізвище та переїхала, розповіла бабуся зловмисника. Батько живе відлюдкувато і рідко виходить з дому. Тіло підозрюваного віддали кремації, де поховали невідомо.

Розслідування трагедії

Чи закінчилося розслідування масового вбивства невідомо і досі. Спочатку справа була порушена за статтею теракт, але потім швидко перекваліфікована на "вбивство двох і більше осіб загально небезпечним способом".

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Одна з останніх заяв голови слідчого комітету Олександра Бастрикіна була зроблена ще навесні цього року.

Причина – приниження. Цього хлопчика в Керчі весь час принижували однокласники. Виявляється, зараз важливо ходити важливо в джинсах саме американських, а не в підробці під них, футболка точно така сама, не підробка. Він підробляв, купляв на ринку, у нього мама одна була. Його постійно принижували через це, ось результат,

– Олександр Бастрикін.

Російські політики та чиновники після трагедії заговорили про необхідність взяти під контроль активність молоді в інтернеті. Російська прокуратура заблокувала в Криму півтори тисячі користувачів і заявили, що всі вони мали відношення до пропаганди насилля у школі.



Представники "Росгвардії"

Залунали вимоги і збільшити повноваження "Росгвардії". Вимагали також, аби навчальні заклади охороняли вони. Такий законопроєкт подали до Держдуми. Про те, що масове вбивство будуть намагатися використати для посилення впливу силовиків одразу після трагедії попереджав і адвокат Ілля Полозов.

Безсумнівно російська влада використовує подібного роду трагедії для досягнення своїх особистих інтересів. Зараз вже очевидно, що в умовах, яких зараз знаходиться Крим, силовики будуть використовувати ці події, щоб максимально збільшити свій вплив,

– сказав Ілля Полозов у жовтні 2018 року.

Під приводом посилення безпеки в Криму стали затримувати ще більше людей, яких звинувачують в екстремізмі та тероризмі.

У травні 2019 року секретар Нацбезпеки Росії заявив, що в Криму треба ще посилити заходи безпеки. Після цього з’явилося ще більше парканів та загородок на вокзалах і встановлюють нові гучномовці, через які говорять про необхідність бути уважними.



"Парад візків" у Криму

А от воєнізованих вистав, таборів та уроків зі зброєю для школярів менше не стало. До анексії півострова такого явища як "Юнармія" взагалі не існувало. А саме така атмосфера і може впливати на психіку молоді.

Коли вам пропонують воєнізовані ігри в "наших" і "не наших" – це теж накладає свій відбиток. Я би просто заборонив в школі ці "Юнармії", тому що можна подумати, що світ знаходиться на грані війни і що на нас завтра вже хтось нападе. Ця психологія оточення ворогами, тим більше в юному віці, звичайно залишає осад

– заявив російський політолог, ексконсультант фонду Антитерор Руслан Маратов.

Про вплив на психіку російської риторики говорили ще рік тому і українську експерти. Постійні теми в ЗМІ про ворогів та зброю призводять до розгортання насильства у суспільстві. Паркани, грати, гучномовці та попередження про тероризм – все це продовжує нагнітати в Криму тривожну атмосферу.

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