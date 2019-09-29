Розстріл у Керчі: окупанти заявляють про масове поширення ідей насильства

Російські силовики виявили і заблокували в окупованому Криму приблизно 1500 інтернет-користувачів. Вони нібито були причетні до спільнот, які пропагували насильство в школі.

Приводом для перевірок та блокувань стали трагічні події в окупованій Керчі. Про це розповів начальник управління Генпрокуратури Південного федерального округу країни-окупанта Костянтин Сомов, пише ТАСС.

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Підконтрольна Росії місцева влада стверджує, що після цього в окупованому Криму провели "масштабні заходи".

Виявили 1500 інтернет-користувачів у молодіжному середовищі, які пропагували інтернет-спільноти про насильство в школі. Усе це було заблоковано, іншого варіанту протидії інтернет-ресурсів не було,

– переконує Сомов.

Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає.

Яка трагедія сталася у Керчі?17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.