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      Расстрел в Керчи: оккупанты заявляют о массовом распространении идей насилия

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      Оккупанты заявляют о массовом распространении идей насилия после теракта в Керчи
      Оккупанты заявляют о массовом распространении идей насилия после теракта в Керчи / ТАСС

      Российские силовики обнаружили и заблокировали в оккупированном Крыму примерно 1500 интернет-пользователей. Они якобы были причастны к сообществам, которые пропагандировали насилие в школе.

      Поводом для проверок и блокировок стали трагические события в оккупированной Керчи. Об этом рассказал начальник управления Генпрокуратуры Южного федерального округа страны-оккупанта Константин Сомов, пишет ТАСС.

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      Подконтрольные России местные власти утверждают, что после этого в оккупированном Крыму провели "масштабные мероприятия".

      Обнаружили 1500 интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали интернет-сообщества о насилии в школе. Все это было заблокировано, другого варианта противодействия интернет-ресурсам не было,
      – убеждает Сомов.

      Подтверждения этой информации из независимых источников пока нет.

      Какая трагедия произошла в Керчи?
      17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи молодой человек устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Соцсети Теракт в колледже в Керчи Керчь Стрельба
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