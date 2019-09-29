Расстрел в Керчи: оккупанты заявляют о массовом распространении идей насилия

Российские силовики обнаружили и заблокировали в оккупированном Крыму примерно 1500 интернет-пользователей. Они якобы были причастны к сообществам, которые пропагандировали насилие в школе.

Поводом для проверок и блокировок стали трагические события в оккупированной Керчи. Об этом рассказал начальник управления Генпрокуратуры Южного федерального округа страны-оккупанта Константин Сомов, пишет ТАСС.

Знайте больше: В США хотят снести известную смертельной стрельбой школу Колумбайн

Подконтрольные России местные власти утверждают, что после этого в оккупированном Крыму провели "масштабные мероприятия".

Обнаружили 1500 интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали интернет-сообщества о насилии в школе. Все это было заблокировано, другого варианта противодействия интернет-ресурсам не было,

– убеждает Сомов.

Подтверждения этой информации из независимых источников пока нет.

Какая трагедия произошла в Керчи?

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи молодой человек устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.