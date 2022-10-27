Скинули в яму та зрівняли танками: на Харківщині знайшли нове масове поховання

У Харківській області правоохоронці знайшли ще одне масове поховання мирних громадян. Це вкотре доводить жорстокість російських окупантів.

Масове поховання знайшли в Борівському районі. Поліція вже задокументувала злочини російських загарбників.

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На Харківщині знайшли нове масове поховання

Як стало відомо, в могилі поховано щонайменше 17 людей – цивільних та військових Збройних Сил України. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили у перший день роботи.

Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. За їхніми словами, окупанти збирали тіла загиблих по всьому району. 13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.

Попередньо, ми маємо дані про щонайменше 17 тіл загиблих. Як кажуть місцеві, наші військові загинули в бою і їх тут поховали,

– розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Дмитро Сойма.

Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести, і у такий спосіб позначили периметр могили та прибрали бур’яни.

Всі вилучені тіла направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Окрім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

На Харківщині знайшли масове поховання мирних людей / фото Нацполіція України

Масові поховання на Харківщині

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