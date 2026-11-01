Коктейль Молотова та понад 500 затриманих: у Франції спалахнули масові протести

У Франції 31 жовтня близько 320 тисяч людей вийшли на вулиці через зростання вартості життя. Після мирних мітингів спалахнули сутички, під час яких силовики затримали 565 осіб, а одного поліцейського поранили.

Найбільші акції протесту відбулися в Парижі та Марселі, де учасники вимагали зниження цін і покращення державних послуг. Як пише The Guardian, загалом по всій країні пройшло приблизно 150 запланованих демонстрацій.

Що відомо про сутички?

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що самі марші проходили мирно, однак після їх завершення правоохоронці зіткнулися з надзвичайним рівнем насильства.

Яка ситуація у Франції: дивіться відео

Зокрема, у Парижі співробітник спецпідрозділу поліції постраждав від кинутого коктейлю Молотова – цей випадок урядовець назвав замахом на вбивство.

Момент нападу з вибуховою речовиною: дивіться відео

Протестний рух найближчим часом може лише посилитися, адже студенти пообіцяли влаштувати нові блокади шкіл і університетів 3 і 5 листопада.

Хвиля обурення в інших країнах Європи

Соціальна напруга далася взнаки не лише у Франції. Зокрема, у Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як демонстранти вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини з вимогами знизити вартість життя.

Водночас у столиці Португалії Лісабоні правоохоронці розігнали наметове містечко активістів, які мітингували проти нового законопроєкту про оренду житла.

Масові акції невдоволення у Франції тривають уже кілька тижнів – під час попередніх заворушень силовики затримали майже тисячу мітингувальників.