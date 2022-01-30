Масові протести в Канаді: Трюдо з сім’єю переїхав у "секретну локацію"

У канадській Оттаві проходять масові протести тих, хто виступають проти карантинних обмежень. На тлі цього Джастін Трюдо із сім'єю залишив свою резиденцію.

Прем'єр-міністра Канади разом з його рідними перевезли до "секретної локації в столичному регіоні". Про це повідомляє CBC News із посиланням на свої джерела в уряді країни.

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У зв'язку із занепокоєнням стосовно безпеки Джастіна Трюдо та його сім'ю перевезли з резиденції до секретної локації у столичному регіоні,

– зазначив співрозмовник видання.

Масові протести противників карантинних обмежень проходять на Парламентському пагорбі в Оттаві – приблизно за чотири кілометри від резиденції канадського прем'єр-міністра.

У Канаді проходять масові протести / Фото CBC

Ситуація з COVID-19 у Канаді

захворіли – 3 027 167 людей;

одужали – 2 763 702 громадян;

померли – 33 647 пацієнтів.

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