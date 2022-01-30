Масові протести в Канаді: Трюдо з сім’єю переїхав у "секретну локацію"
Джерело:CBC
У канадській Оттаві проходять масові протести тих, хто виступають проти карантинних обмежень. На тлі цього Джастін Трюдо із сім'єю залишив свою резиденцію.
Прем'єр-міністра Канади разом з його рідними перевезли до "секретної локації в столичному регіоні". Про це повідомляє CBC News із посиланням на свої джерела в уряді країни.
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У зв'язку із занепокоєнням стосовно безпеки Джастіна Трюдо та його сім'ю перевезли з резиденції до секретної локації у столичному регіоні,
– зазначив співрозмовник видання.
Масові протести противників карантинних обмежень проходять на Парламентському пагорбі в Оттаві – приблизно за чотири кілометри від резиденції канадського прем'єр-міністра.
У Канаді проходять масові протести / Фото CBC
Ситуація з COVID-19 у Канаді
- захворіли – 3 027 167 людей;
- одужали – 2 763 702 громадян;
- померли – 33 647 пацієнтів.