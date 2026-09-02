Сценарій цілком реальний, – експерт припустив, якою може бути операція M&M’s

Україна нарощує далекобійні удари по Росії, через які російські аеропорти вже неодноразово призупиняли роботу та обмежували польоти. Володимир Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним, і попередив авіакомпанії, які продовжують здійснювати там пасажирські перевезення.

Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі пояснив, чи можуть ці слова стосуватися раніше обговорюваної операції M&M's і яким насправді може бути задум України. Він розповів, як велика кількість далекобійних дронів здатна вплинути на російське авіасполучення навіть без ударів безпосередньо по цивільних літаках.

Початковий задум M&M's мав іншу мету

Операцію M&M's широко обговорювали, однак до її реалізації справа не дійшла. Йшлося про автономні дрони зі штучним інтелектом, які могли б самі визначати об'єкти для ураження, а серед можливих цілей розглядалася аеропортова інфраструктура.

Суть цієї операції – запуск автономних дронів зі штучним інтелектом, які самі приймають рішення, по чому завдавати ударів. Головною ціллю для них могла б бути передусім аеропортова інфраструктура,

– пояснив Нарожний.

Головною проблемою такого задуму залишається ризик для цивільної авіації. Під час атаки в аеропорту може злітати або сідати пасажирський літак із цивільними на борту, зокрема громадянами інших держав. Україна не може свідомо створювати таку загрозу, тому слова Зеленського про небезпечне російське небо Нарожний пов'язує з іншим сценарієм.

Коли будь-який дрон – реактивний, із двигуном внутрішнього згоряння чи крилата ракета – перебуває поблизу російського аеропорту, вони повністю зупиняють там авіасполучення. Навіть не потрібно залітати на територію самого аеропорту,

– сказав військовий експерт.

Для цього достатньо постійно тримати повітряну загрозу поблизу летовищ, не завдаючи ударів по пасажирських літаках. Якщо проміжки між появою українських дронів скоротяться до 5 – 15 хвилин, у російських аеропортів практично не залишатиметься часу для нормального відновлення польотів.

Сотні дронів можуть зупинити авіасполучення

Наслідки такої операції можуть вийти далеко за межі окремих аеропортів. У Росії є регіони, які не мають повноцінного автомобільного чи залізничного сполучення з іншою частиною країни й значною мірою залежать від авіації. Тривале закриття повітряного простору фактично відрізатиме їх від Москви та інших великих центрів.

Я думаю, тут радше йдеться про натяк на широкомасштабні, умовно "килимові" операції за допомогою величезної кількості дронів,

– припустив Нарожний.

Можливості для такого сценарію зростатимуть разом із виробництвом далекобійних безпілотників. Зеленський говорив приблизно про 300 дронів на добу зараз і перспективу вийти на близько тисячі. За такої кількості можна одночасно створювати загрозу для великої кількості російських летовищ.

Якщо ми будемо виробляти й запускати близько тисячі дронів, то такий сценарій цілком реально реалізувати. Умовно кажучи, ми "заспамимо" всі російські авіакомпанії і все російське авіасполучення,

– пояснив експерт.

Певний досвід таких операцій Україна вже має. Раніше московські аеропорти та летовища в інших великих містах Росії протягом кількох днів регулярно припиняли роботу через загрозу дронів. Нарожний назвав ті кампанії своєрідною "пробою пера", після якої далекобійні засоби переорієнтували на важливіші на той момент цілі.

Україна отримує більше можливостей для вибору цілей

Раніше витрачати значну кількість дронів лише на зупинку аеропортів було менш вигідно, ніж бити по об'єктах, які безпосередньо забезпечують російську економіку та війну. До того ж далеко не всі безпілотники долітають до потрібного району: у найкращому випадку це може бути близько половини, а реальний показник Нарожний оцінює приблизно у 30%.

Щоб один дрон опинився там, де потрібно, треба запустити ще приблизно три, які можуть збити дорогою. А зупиняти аеропорти не так цікаво, як знищувати, наприклад, нафтопереробні заводи,

– сказав військовий експерт.

За цей час Україна вже системно пройшла по ключових об'єктах російської нафтопереробки. За словами Нарожного, удари були по всій першій десятці найбільших НПЗ, а окремі підприємства, зокрема Ярославський завод, атакували багато разів. Після цього далекобійні удари почали дедалі більше зміщуватися на портову інфраструктуру експорту нафтопродуктів та підприємства російського ВПК, які значно складніше вивести з ладу.

Це свідчить про те, що в нас, умовно кажучи, вже є бюджет – велика кількість дронів, якими ми можемо завдавати ударів і можемо собі це дозволити з військово-економічної точки зору,

– наголосив Нарожний.

Зростання виробництва дає можливість не обирати лише одну категорію цілей. Поряд з ударами по НПЗ, портовій інфраструктурі та підприємствах ВПК частину ресурсу можна буде знову спрямовувати на масштабні операції, які системно порушуватимуть роботу російської цивільної авіації.

Нарожний пояснив задум операції M&M's: дивіться відео