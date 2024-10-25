Десятки затриманих і поранені: що відомо про наслідки погромів в російському Коркіно

У російському місті Коркіно під Челябінськом ввечері 24 жовтня спалахнули стихійні мітинги після вбивства 40-річної таксистки. В результаті було затримано кілька десятків людей, а двоє отримали вогнепальні поранення.

Про наслідки погромів в Коркіно повідомляє низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. За словами журналістів, місцева влада традиційно заявляє, що ситуація у місті нібито "стабілізувалася" – для цього знадобилося "понад 500 силовиків".

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В Росії сталися "ромські погроми"

Таксистку Олену Сарафанову знайшли мертвою вранці 24 жовтня. У справі про вбивство жінки затримали молодих людей 17 та 19 років. Слідство припускає, що Сарафанова підвозила їх, між ними почався конфлікт і 17-річний пасажир ударив її ножем.

Увечері того ж дня жителі Коркіно прийшли до будинків підозрюваних. Люди почали ламати паркан, закидати будинок камінням – у цей момент з будинку почали стріляти. Поранень зазнали двоє людей: в шию та стегно.

За дві години народу на вулицях побільшало: за даними поліції, до 22 години у "мітингу" брали участь приблизно 200 осіб. Російські правоохоронні органи повідомили, що через масові заворушення в Коркіно затримали понад 40 осіб.

В російському Коркіно відбулися "стихійні мітинги": дивіться відео

Слідчий комітет також повідомив, що в результаті заворушень було затримано 56-річного голову ромської діаспори, до будинку якого приходили протестувальники. За версією слідства, саме він стріляв по людях з рушниці. Зазначається, що було порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".