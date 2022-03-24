Масштаб пожеж може бути великим, – ядерна експертка про ситуацію в Чорнобильській зоні

Міжнародні спеціалісти кажуть, що пожежі біля Чорнобильської АЕС призводять до негативних наслідків, проте поки причин для хвилювання немає. Однак, пожежі можуть збільшитись.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла Ольга Кошерна – експертка з ядерної енергетики. За її словами, масштаб пожеж може бути доволі великим.

До теми Зростання концентрації цезію у Києві – незначне, і не є приводом для занепокоєння, – МАГАТЕ

Кошерна: Підвищення рівня радіації – наслідок лісних пожеж

Кошерна зауважила, що вже відомо, що окупанти крадуть техніку пожежних частин, яка є дорогою. Виходить, що всередині зони відчуження немає техніки, якою можна гасити пожежі. Також і персоналу по суті немає.

Я боюсь, що масштаб пожеж може бути великим, як у нас було не так давно. Доволі сухо у лісі,

– пояснила вона.

Експертка з ядерної енергетики все ж зауважила, що не думає, що буде значне підвищення за межами зони. Проте це залежить від напрямку вітру.

У нас є вчені, які моделюють залежність від погодних умов та поширення радіонуклідів на основі вимірювання датчиків у зоні відчуження, але датчики не працюють. Підвищення рівня радіації – наслідок лісних пожеж. Ольга Кошерна Експертка з ядерної енергетики

Ядерна експертка висловилась про ситуацію у Чорнобильській зоні: дивіться відео