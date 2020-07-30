Масштабна ДТП із потерпілими в Одесі: патрульні протаранили мікроавтобус – фото, відео
В Одесі на розі проспекту Шевченка та вулиці Гагаріна автомобіль Патрульної поліції Toyota Prius врізався у мікроавтобус Renault. Останній належить службі доставки води. Інцидент трапився приблизно о 5 ранку 30 липня.
Авто поліції врізалося в мікроавтобус у Одесі: деталі
За словами очевидців, в результаті аварії постраждали кілька осіб – поліцейські і водій мікроавтобуса. На місці працюють лікарі швидкої допомоги та рятувальники. Про це пише місцеве видання "Думская".
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Попередньо, причиною ДТП стало те, що Prius повертав з Гагаріна на Шевченка, і у цей час по прямій перехрестям проїжджав мікроавтобус.
Внаслідок зіткнення в легкового автомобіля зім'яло ліву частину кузова. У мікроавтобуса – передню частину корпуса та бампер.
Подробиці інциденту з'ясовують слідчі.
Наслідки зіткнення ДТП за участю патрульних у Одесі (Фото: Думская)
Що відомо про потерпілих
Попередньо, постражлали 3 людини. В автомобілі патрульної поліції перебував екіпаж із чоловіка та дівчини. Мікроавтобусом керував чоловік. Їх госпіталізували
Усі троє отримали черепно-мозкові травми. У дівчини і водія мікроавтобуса – також переломи ребер. Крім того, у дівчини може бути травма спини.
Відео з місця зіткнення авто патрульних і мікроавтобуса в Одесі
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