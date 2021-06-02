Масштабна ДТП під Херсоном: зіткнулися 5 автомобілів, постраждали 6 дітей

У Херсонській області 1 червня сталася масштабна ДТП за участі 5 автомобілів. Унаслідок зіткнення постраждали 9 людей, з них 6 – діти.

Лікар Юрій Шашкін розповів, що 2 дорослих і 5 неповнолітніх госпіталізували до медичного закладу. За його словами, у важкому стані перебуває 7-річний хлопчик.

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Ми госпіталізували двох – 7-річного хлопчика у важкому стані з мамою і тримісячну дівчинку з мамою – в обласну дитячу лікарню та трьох дітей 4 і 8 років до Голопристанської лікарні,

– сказав він.

Водночас повідомляється про те, що до лікарні доправили ще одну дитину та дорослого.

Що відомо про ДТП

Попередньо аварія на трасі між населеними пунктами Гопри і Олешки сталася через водія автомобіля Volkswagen.

Він з причепом розвертався на дорозі, не подавши сигналу. У цей момент в нього врізалися машини, які їхали назустріч.

Масштабна ДТП під Херсоном: дивіться відео