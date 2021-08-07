ДТП у три етапи: армійський КамАЗ і фура зім'яли два легковики під Миколаєвом – фото, відео

На трасі між Миколаєвом і Херсоном сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. На щастя, внаслідок масштабного зіткнення ніхто не постраждав.

В аварію потрапили вантажівка з напівпричепом, два легковики та армійський КамАЗ. Місцеві ЗМІ пишуть, що дорожньо-транспортна пригода відбулася у три етапи.

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Деталі масштабної ДТП

Масштабна ДТП за участі чотирьох машин сталася на трасі між Миколаєвом і Херсоном.

Автомобіль Honda CR-V наздогнав DAF з напівпричепом, що рухався попереду. Водії зупинилися та почали з'ясовувати стосунки.

За кілька миттєвостей ззаду в "Хонду" врізався ВАЗ-2115. Його власник втрутився у конфлікт, приєднавшись до розмови "колег".

Приблизно через 20 хвилин на повному ходу в легковики "влетіла" армійська вантажівка, зім'явши їх між своїм бампером і фурою.

На щастя, внаслідок автотрощі ніхто не постраждав. У той момент, коли КамАЗ в'їхав у легкові машини, їхні водії перебували на вулиці.

ДТП на трасі між Миколаєвом і Херсоном / Фото "Новости-N"

Масштабна аварія між Миколаєвом і Херсоном: дивіться відео