Страшна ДТП у Запоріжжі: загинув працівник "Зеленгоспу", загалом жертв уже троє

Моторошна ДТП за участю 6 автомобілів сталася в Запоріжжі 28 липня. Стало відомо про ще одну жертву – чоловіка, який працював у КП "Зеленгосп".

Чоловік помер у місцевій лікарні. Його травми виявились несумісними з життям. Відомо, що загиблий був 1971 року народження. Про це повідомила речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

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У момент аварії чоловік косив траву на узбіччі

Чоловік був співробітником КП "Зеленгосп" й у момент аварії на узбіччі косив траву,

– мовиться в повідомленні.

До лікарні працівники комунального підприємства доставили вже в критичному стані. Тому шансів вижити у нього було дуже мало.

Що відомо про ДТП

Аварія сталася 28 липня в Космічному мікрорайоні Запоріжжя на вулиці Європейській близько 13:00.

30-річний водій BMW змінив напрямок руху та в'їхав припарковані автомобілі. Потім автівки наїхали на людей, які перебували на узбіччі.

Один пішохід загинув на місці аварії, а інший – помер в лікарні. Постраждали ще 4 людей віком від 25 до 50 років, серед яких – одна жінка.

Експертиза визначила, що водій-винуватець ДТП був тверезий. Проти нього відкрили кримінальне провадження. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

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