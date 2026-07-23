Все у вогні: російські війська вдарили по АЗС в Сумах

Росія продовжує тероризувати українські мирні міста. Цього разу країна-агресорка здійснила удар по Сумах.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку?

У Сумах росіяни поцілили по автозаправній станції. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа.

Наслідки удару по Сумах: дивіться відео

На місці працювали рятувальники ДСНС, які не дали вогню поширитися далі. Попри складну безпекову ситуацію їм вдалось оперативно ліквідувати пожежу.

Пожежа в Сумах / Фото ДСНС

Що відомо про останні російські атаки по Україні?

На Київщині вранці 23 липня прогриміли вибухи. Росіяни знову атакували область "Шахедами". КОВА повідомляла про роботу ППО.

Російські війська вдень 22 липня атакували Запоріжжя. Ворог поцілив безпілотниками по цивільному підприємству. За даними ОВА, відомо про щонайменше трьох постраждалих внаслідок атаки. Медики надали допомогу 33-річній жінці та чоловікам 25 та 41 року.