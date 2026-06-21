У Польщі спалахнула масштабна пожежа на заводі: влада евакуює населення

У Поморському воєводстві Польщі сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва аерозолів. Підприємство розташоване у селі Харново, неподалік міста Устка.

Повідомлення про займання рятувальники отримали близько 12:40. За короткий час вогонь повністю охопив виробничий цех, а густий чорний дим було видно за кілька кілометрів. Про це пише RMF FM.

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Що відомо про масштабну пожежу на виробництві аерозолів у Польщі?

До ліквідації пожежі залучили 40 пожежних розрахунків. На місці також працюють спеціалізовані хімічні підрозділи, медики та команда операторів дронів, які контролюють ситуацію з повітря.

Через специфіку виробництва та наявність на заводі легкозаймистих і потенційно вибухонебезпечних матеріалів є ризик вибухів.

У зв'язку з цим поліція евакуювала мешканців будинків, розташованих у радіусі 200 метрів від підприємства. Пожежники тим часом намагаються локалізувати вогонь і не допустити поширення небезпеки.

Полум'я охопило завод аерозолів у Польщі / Фото Pomorskie998

За інформацією рятувальників, станом на цей момент постраждалих немає. Причина займання наразі невідома.

Фахівці безперервно перевіряють якість повітря в районі пожежі. Хімічні служби проводять вимірювання концентрації небезпечних речовин, а місцеву владу зобов'язали оперативно інформувати населення про будь-які зміни ситуації.

Голова ґміни Устка Рафал Конон закликав жителів залишатися вдома через можливу присутність у повітрі шкідливих речовин. Він рекомендував не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати зачиненими вікна й двері, а також вимкнути механічну вентиляцію.

Масштабна пожежа на заводі аерозолів: дивіться відео

Нагадаємо, що навесні спалахнула велика пожежа на заводі з переробки шин у польському Розенталі. Вогонь виник після займання машини для подрібнення шин і швидко перекинувся на склади, де зберігалися тисячі шин. На місці працювали понад 100 пожежників, важка техніка та дрони з тепловізорами.