На батьківщині Шойгу теж горять склади окупантів

У російському місті Кизил спалахнула масштабна пожежа на складах. Поруч розташована військова частина та приміщення федеральної служби виконання покарань.

Пожежа виявилася настільки масштабною, що для її ліквідації довелося залучити всі пожежні сили Кизила – 25 осіб особового складу та 9 одиниць техніки.

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Загалом вогонь охопив складність приміщення на площі 2800 метрів квадратних. Причиною настільки масштабного поширення вогню в Росії називають те, що його занадто пізно виявили. Тож і на ліквідацію довелося витратити чимало часу.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Відео пожежі на складах в Кизилі

Що горіло в Кизилі

Пожежа на складах сталася в районі "Правий берег" міста Кизил. Саме місто розташоване на березі річки Єнісей майже повністю на лівому березі. І лише незначна його частина – на правому березі.

Натомість на правому березі річки, де і сталася пожежа, є одна з військових частин. Однак в Росії переконують, що горіли точно не склади військових. А нібито приватні приміщення, де були будівельні матеріали.

Варто відзначити, що Кизил – це адміністративний центр республіки Тува в Росії. Саме з цього регіону походить і теперішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Що цікаво, сам Щойгу в армії ніколи не служив. А до цього чимало часу був в Росії міністром з надзвичайних ситуацій.

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